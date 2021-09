In Slowenien sind Corona-Leugner in das Gebäude des staatlich finanzierten Senders RTVS in der Hauptstadt Ljubljana eingedrungen.

Die Polizei nahm etwa 20 Menschen fest, die sich Zugang zum Nachrichtenstudio verschafft hatten. Diese hatten Berichten zufolge verlangt, dass der Sender ihre Meinung zur Pandemie und zu Impfungen zeigt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls wurde nicht aus dem Studio gesendet. Seit Monaten demonstrieren Corona-Leugner immer wieder vor dem Gebäude des Senders und belästigen Angestellte.



Ähnliche Vorfälle wurden zuletzt aus Großbritannien gemeldet. Gestern hatten Impfgegner laut Polizei versucht, sich Zugang zur Arzneimittelbehörde in London zu verschaffen. Vor fast zwei Wochen waren Gegner der britischen Corona-Maßnahmen in das Gebäude des Nachrichtensenders ITN eingedrungen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Infektionsgeschehen: Wofür die "Hospitalisierungsrate" steht (Stand 27.08.)



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 04.09.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 29.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.