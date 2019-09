Die größte Fluggesellschaft Sloweniens, die Adria Airways, hat Insolvenz angemeldet.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Fluglinie wegen finanzieller Schwierigkeiten die meisten Verbindungen gestrichen. Die Regierung in Ljubljana teilte mit, man könne dem Unternehmen nicht helfen, da es hoch verschuldet sei. Im deutschsprachigen Raum flog die Gesellschaft Adria Airways Ziele wie Frankfurt am Main, München, Düsseldorf, Hamburg, Wien, Genf und Zürich an.