Die EU-Ratspräsidentschaft von Slowenien, die heute begonnen hat, muss nicht zwangsläufig von der populistischen Haltung von Ministerpräsident Jansa geprägt sein. Das sagte der Leiter des für Slowenien zuständigen Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, Haibach, im Deutschlandfunk. Das Land hat die Ratspräsidentschaft heute für sechs Monate übernommen.

Die Politik Sloweniens sei in den vergangenen Jahren sehr volatil gewesen, betonte Haibach. Man könne aber erkennen, dass es sehr unterschiedliche Auffassungen zwischen Slowenien und anderen EU-Staaten gebe, wie Europa und die Europäische Union sein sollten.

"Milch und Honig" in der EU?

Seit dem EU-Beitritt 2004 hätten sich zudem die Erwartungen Sloweniens an Europa deutlich verändert. Zu Beginn der Mitgliedschaft habe man geglaubt, in ein Land zu kommen, in dem Milch und Honig flössen. Inzwischen sehe man die EU eher als einen großen Wirtschaftspartner; die Erwartungshaltung insgesamt habe nachgelassen.



Slowenien hat für die kommenden sechs Monate den EU-Vorsitz übernommen. Kritiker befürchten, dass das Land in dieser Zeit nicht neutral agieren wird. Ministerpräsident Jansa wird eine große Nähe zu Ungarns rechtspopulistischem Regierungschef Orban nachgesagt. Vorgeworfen werden ihm unter anderem Angriffe auf die Bürgerrechte und die Pressefreiheit.

