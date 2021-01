In Slowenien hat die Opposition einen Misstrauensantrag gegen die konservative Regierung von Ministerpräsident Jansa eingebracht.

Der Antrag von fünf Parteien erhielt im Parlament die Unterstützung einer ausreichenden Zahl an Abgeordneten. Die linksgerichtete Opposition wirft Jansa Missmanagement in der Corona-Krise vor. Zudem beschuldigt sie den Regierungschef, die Gesundheitskrise als Vorwand zu nutzen, um zunehmend autoritär zu regieren. Über den Antrag soll im Lauf der kommenden Woche abgestimmt werden. Jansa kritisierte den Vorstoß. Er sagte, es sei gefährlich, mitten in der Coronakrise vorgezogene Neuwahlen zu riskieren.

