Das Unternehmen Google hat zugesichert, Aufnahmen aus seinen vernetzten Lautsprechern derzeit in der EU nicht von Menschen auswerten zu lassen.

Der Stopp gilt noch bis mindestens Ende Oktober, wie der Hamburger Datenschutzbeauftragte Caspar mitteilte. Google hat die Gesprächskontrollen nach eigenen Angaben bereits am 10. Juli eingestellt. Die Hamburger Datenschutzbehörde hatte ein Verwaltungsverfahren gegen den Internet-Konzern eingeleitet, um das Anhören der Mitschnitte durch Google-Mitarbeiter oder Dienstleister zu untersagen. Hamburg ist in Deutschland für den Konzern zuständig, da er dort seine deutsche Niederlassung hat. Caspar regte ähnliche Maßnahmen der zuständigen Behörden auch gegen andere Sprachassistenten wie Alexa vom Amazon und Siri von Apple an.