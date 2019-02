Nicht zuletzt lässt sich mit Smartphones natürlich telefonieren.

Wie lässt sich das Smartphone am besten mit dem Bordcomputer oder dem Autoradio verbinden? Welche Standards bietet der Markt aktuell an, und welche Tücken lauern im Alltag? Wie steht es um die Sicherheit bei der Smartphone-Nutzung im Auto? Welche Möglichkeiten gibt es, in älteren Autos entsprechende Verbindungen nachzurüsten?

Diese und weitere Fragen diskutiert Stefan Römermann im Marktplatz mit Technik- und Mobilfunk-Expertinnen und -Experten.

Hörerfragen sind wie immer willkommen.

Die Nummer für das Hörertelefon: 00 800 – 44 64 44 64

Und die E-Mail-Adresse: marktplatz@deutschlandfunk.de

Studiogäste sind:

- Alexander Bloch, Auto Motor Sport

- Johannes Boos, ADAC e.V.

- Sven Hansen, c't Magazin