Razzien wegen Hass-Äußerungen

Wie ein Sprecher des Landeskriminalamts in Rheinland-Pfalz mitteilte, wurden die Wohnungen von 75 Verdächtigen durchsucht. Insgesamt gehe es um 172 strafrechtlich relevante Äußerungen. Die Einsätze resultierten aus der Arbeit einer Ermittlungsgruppe, die wegen Hass-Äußerungen nach der Tötung von zwei Polizisten in Kusel gegründet worden war. Morgen beginnt vor dem Landgericht Kaiserslautern der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der 39 Jahre alte Mann soll die Polizisten getötet haben, um Jagdwilderei zu verdecken. Das Verbrechen löste bundesweit Entsetzen aus, führte im Netz aber auch zu Hasskommentaren, in denen die Tat begrüßt worden war.

