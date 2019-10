In Russland begutachten Ermittler aus Polen erneut die Überreste des Flugzeugs, das 2010 mit dem damaligen polnischen Präsidenten Lech Kaczynski an Bord in Smolensk abgestürzt war.

Das teilte die russische Ermittlungsbehörde mit. Die polnische Delegation werde zusammen mit russischen Ermittlern Teile des Flugzeugs untersuchen sowie Foto- und Filmaufnahmen machen. Zuletzt waren polnische Spezialisten im Mai in Smolensk gewesen. Die PiS-Regierung und PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski vertreten die These, dass der Absturz mit 96 Toten ein Anschlag war. Nach Aussagen Russlands waren die Ursache dagegen Fehler der Crew, die den Landeanflug trotz dichten Nebels fortgesetzt habe. Polen verlangt von Moskau die Herausgabe des Wracks. Die russische Regierung argumentiert, ihre eigenen Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.