Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben den Versuch der USA zurückgewiesen, die Wiedereinsetzung aller UNO-Sanktionen gegen den Iran zu erzwingen.

Die Vereinigten Staaten hätten sich aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückgezogen und deshalb kein Recht, den sogenannten Snapback-Mechanismus auszulösen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.



Die USA hatten zuvor - wie angekündigt - den Mechanismus zur Wiedereinsetzung aller Sanktionen in den Sicherheitsrat eingebracht. In dem Brief schrieb Außenminister Pompeo von einer "erheblichen Nichterfüllung" des Iran im Atomabkommen.



Eine Wiedereinsetzung aller Sanktionen würde das faktische Ende des Atomabkommens bedeuten.



Beim "Snapback"-Mechanismus handelt es sich um eine Möglichkeit für die Staaten des Atomabkommens von 2015, iranische Regelverstöße vor den Sicherheitsrat zu bringen. Damit kann innerhalb von 30 Tagen die Wiedereinsetzung aller UNO-Sanktionen aus der Zeit vor der Einigung erzwungen werden - ohne, dass andere Mitglieder dies mit einem Veto verhindern könnten.