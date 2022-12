Dazu werde die Schottische Nationalpartei Mitte März zu einer Sonderkonferenz in Edinburgh zusammenkommen, schrieb Regierungschefin Sturgeon auf Twitter . Die Befürworter einer Unabhängigkeit hatten zuletzt einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das oberste britische Gericht entschied im November, dass Schottland eine Volksabstimmung nur mit Zustimmung der Zentralregierung aus London abhalten darf. Diese allerdings hatte eine solche Genehmigung wiederholt mit Verweis auf das Referendum im Jahre 2014 abgelehnt, bei dem eine Mehrheit der Schotten gegen eine Unabhängigkeit votiert hatten. Sturgeon dagegen argumentiert, der Brexit habe die Situation inzwischen verändert, da in Schottland eine klare Mehrheit gegen einen EU-Austritt gestimmt hatte und nun eine Rückkehr in die Europäische Union wünsche.