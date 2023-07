Teilnehmer der CSD-Parade in Köln im Jahr 2022 (Roberto Pfeil/dpa)

Mit rund 220 angemeldeten Gruppen wird die Parade nach Veranstalterangaben so lang wie noch nie. Die etwa 60.000 Teilnehmer wollen mit Musikwagen oder zu Fuß über eine 4,3 Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt ziehen.

Mit dem CSD wird vielerorts an Ereignisse im Jahr 1969 in New York erinnert: Polizisten stürmten damals eine Bar und lösten einen mehrtägigen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen aus. Das Motto der heutigen Demonstration in Köln lautet "Für Menschenrechte. Viele. Gemeinsam. Stark".

Diese Nachricht wurde am 09.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.