Dieser Personenkreis darf im privaten Kreis nur noch mit zehn Menschen zusammenkommen - unter 14-jährige zählen nicht mit. Ungeimpfte dürfen wie schon zuvor nur noch zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Bars, Clubs und Diskotheken sollen geschlossen werden. Großveranstaltungen wie Fußballspiele müssen ohne Zuschauer stattfinden.

Wieler: Maßnahmen werden Infektionsgeschehen verlangsamen

Sowohl der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, als auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach gehen davon aus, dass diese Beschlüsse eine spürbare Wirkung erzielen werden. Die neuen Regeln seien stringente Maßnahmen, die das Infektionsgeschehen deutlich verlangsamen würden, sagte Wieler in Berlin.

An den neuen Bestimmungen gibt es von unterschiedlichsten Seiten Kritik. Vor allem der Zeitpunkt der Einführung stößt vielerorts auf Unverständnis. Vor dem Hintergrund beschlossen einige Bundesländer, die neuen Maßnahmen bereits vorher umzusetzen.

Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern preschen vor

In Rheinland-Pfalz tritt bereits am Donnerstag eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Landesgesundheitsminister Hoch sagte in Mainz, der Ausschluss von Zuschauern bei Großveranstaltungen sei dann sofort wirksam. Auch Clubs und Diskotheken müssten schließen.

Mecklenburg-Vorpommern setzt die Bund-Länder-Beschlüsse zum Heiligabend um. Dies beschloss das Kabinett in Schwerin. Grund ist unter anderem die hohe Auslastung der Intensivbetten in dem Land.

Die übrigen Länder erwägen, sich an den beschlossenen Zeitplan zu halten. Niedersachsen berät aber noch darüber, die Kontaktbeschränkungen und Schließungen bereits zum 27. Dezember in Kraft zu setzen.

