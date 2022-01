Laut offiziellen Angaben hat Brasilien nach den USA und Russland die weltweit dritthöchste Zahl der Todesopfer durch COVID-19. (dpa / Lincon Zarbietti)

Wie ein Sprecher der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation mitteilte, registrierten die USA, Kanada, die Länder Lateinamerikas sowie die Karibik in der vergangenen Woche insgesamt 7,2 Millionen Neuinfektionen. 15.000 Menschen seien in diesem Zeitraum an oder mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das Virus breite sich aktiver denn je aus, erklärte der Sprecher.

Untersuchungen zufolge geht die Mehrzahl der Ansteckungen auf die Omikron-Virusvariante zurück.

