Wegweiser für eine Kfz-Zulassungsstelle (dpa-Zentralbild/Jens Büttner)

Wie der europäische Branchenverband Acea mitteilte, beliefen sich die Neuanmeldungen auf knapp 9,3 Millionen. Das waren 4,6 Prozent weniger als im ohnehin schwachen Jahr 2021 - und damit so wenige Autos wie seit 1993 nicht mehr. Ein Grund waren Lieferprobleme durch den Mangel an Halbleitern. Vor allem in Italien, Frankreich und Spanien gingen die Neuzulassungen zurück. In Deutschland gab es dagegen ein leichtes Plus von gut einem Prozent im Vergleich zu Vorjahr. Vor allem im Dezember waren die Zulassungen gestiegen. Grund dürften die zum Jahresende ausgelaufene Förderung von Plug-in-Hybriden sowie die sinkenden Prämien auf den Kauf von reinen E-Autos gewesen sein.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.