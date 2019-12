In vielen westlichen Staaten hat eine gute Entwicklung am Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren nicht zu einer Verringerung des Armutsrisikos geführt.

Zu diesem Ergebnis kommt die Bertelsmann Stiftung in ihrem Social Justice Index, der einmal im Jahr die Teilhabechancen in den Mitgliedstaaten der EU und der OECD untersucht. Demnach haben sich in vielen Industrieländern die Arbeitsmärkte zwar von der Finanzkrise 2008 erholt; das Armutsrisiko ist aber in 25 von 41 untersuchten Ländern gleich geblieben oder sogar gestiegen - auch in Deutschland. Hier sind laut der Studie 9,8 Prozent der Bevölkerung von Armut bedroht. Das entspricht auf dem Index Platz 10.



Das höchste Armutsrisiko haben der Untersuchung zufolge mit rund 18 Prozent die Menschen in Israel und den USA. Minderjährige sind oftmals stärker betroffen als ältere Menschen. In Deutschland ist es umgekehrt.