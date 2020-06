Als Zeichen gegen Rassismus setzt jetzt auch der US-Konzern Coca-Cola für mindestens 30 Tage jegliche Werbung in allen Online-Netzwerken aus.

Die Internet-Plattformen müssten mehr Transparenz und Verantwortung an den Tag legen, teilte das Unternehmen in Atlanta mit. Es gebe keinen Platz für Rassismus in der Welt und es gebe keinen Platz für Rassismus in den sozialen Netzwerken. In der Zwischenzeit werde Coca-Cola seine Werbestrategie überprüfen und schauen, ob Korrekturen nötig seien. Zuvor hatte bereits der britisch-niederländische Konsumgüterkonzern Unilever angekündigt, bis zum Jahresende in den Vereinigten Staaten keine Werbung mehr

bei Facebook, Instagram und Twitter zu machen. Zur Begründung hieß es, die Plattformen müssten mehr gegen Hasskommentare und spalterische Beiträge während des US-Wahlkampfes unternehmen. Unilever schloss sich damit einem Boykott anderer Firmen - wie beispielsweise dem amerikanischen Mobilfunkbetreiber Verizon - an. - Facebook kündigte inzwischen einen neuen Umgang mit Inhalten an, die gegen die Regeln des Sozialen Netzwerks verstoßen.