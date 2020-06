Facebook weitet sein Vorgehen gegen Hassbotschaften aus und will problematische Posts von Politikern künftig markieren. Konzernchef Zuckerberg kündigte an, künftig werde eine größere Bandbreite von bezahlten Anzeigen untersagt. So sollen Posts gelöscht werden, in denen behauptet werde, dass Menschen etwa einer gewissen Herkunft, Religion oder sexuellen Orientierung eine Gefahr für die Sicherheit oder Gesundheit darstellten.

In bestimmten Fällen sollen Botschaften von Politikern markiert werden, wenn sie gegen die Regeln des Netzwerkes verstoßen. Facebook war in den vergangenen Wochen in die Kritik geraten, weil es anders als Twitter unwahre Behauptungen von US-Präsident Trump kommentarlos auf der Seite hatten stehen lassen.

Deutlicher Druck von Unternehmen

Als Zeichen gegen Rassismus setzt jetzt auch Coca-Cola für mindestens 30 Tage jegliche Werbung in allen Online-Netzwerken aus. Die Internet-Plattformen müssten mehr Transparenz und Verantwortung an den Tag legen, teilte das Unternehmen in Atlanta mit. Zuvor hatte bereits der britisch-niederländische Konsumgüterkonzern Unilever angekündigt, bis zum Jahresende in den Vereinigten Staaten keine Werbung mehr bei Facebook, Instagram und Twitter zu machen. Unilever schloss sich damit einem Boykott anderer Firmen - wie beispielsweise dem amerikanischen Mobilfunkbetreiber Verizon - an.