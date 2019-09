Die Polizei in Nordrhein-Westfalen darf für ihre eigene Pressearbeit nicht länger Fotos von Demonstrationen in den Sozialen Medien veröffentlichen.

Das hat das Oberverwaltungsgericht in Münster entschieden. Das Erstellen von Fotos durch Polizeibeamte sei ein Eingriff in das Versammlungsgrundrecht, hieß es zur Begründung. Solche Aufnahmen könnten sich auf das Verhalten der Teilnehmer auswirken, weil sie einschüchternd oder abschreckend wirken könnten. Für derartige Aufnahmen habe man keine gesetzliche Grundlage gefunden, sagte der Vorsitzende Richter.



Ausgenommen von dem Urteil ist das Fotografieren und Erstellen von Videos zur Gefahrenabwehr, falls sich beispielsweise Gewaltbereite unter die Demonstranten mischen. In Textform und mit Symbolbildern dürfe die Polizei weiterhin in den sozialen Netzwerken informieren.



Da es bislang keine höchstrichterliche Entscheidung zu dieser Frage gibt, hat das OVG in Münster Revision an das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zugelassen.



(Az.: 15 A 4753/18).