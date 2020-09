US-Präsident Trump hält eine schnelle Einigung im Streit mit dem chinesischen Kurzvideodienst TikTok für denkbar.

Trump sagte, es gebe einige Möglichkeiten. Er werde in Kürze umfassend über die Angelegenheit informiert. Wenige Stunden zuvor hatte die US-Regierung angekündigt, das Herunterladen der Video-App in den USA von Sonntag an untersagen zu wollen. Washington fürchtet, dass Nutzerdaten an chinesische Behörden weitergeleitet werden könnten.



Nach Angaben des US-Handelsministeriums hat Präsident Trump dem TikTok-Eigner ByteDance eine Frist bis zum 12. November gesetzt, um die Sicherheitsbedenken auszuräumen. Derzeit laufen Verhandlungen über eine Übernahme des US-Geschäfts von Tiktok durch ein amerikanisches Konsortium.

