Die US-Regierung will einen angeblich manipulativen Umgang von Internetkonzernen mit politischen Inhalten untersuchen.

Das Justizministerium erklärte in Washington, man gehe dem Verdacht nach, dass die Internet-Dienste gezielt den freien Meinungsaustausch erstickten. Dazu werde es Treffen mit mehreren Generalstaatsanwälten aus den Bundesstaaten geben. Der Chef des Twitter-Konzerns, Dorsey, wies den Verdacht in einer Botschaft an den US-Kongress zurück.



Die Untersuchung der Regierung ist offenbar eine Konsequenz aus Vorwürfen von US-Präsident Trump und anderen Republikanern gegen die Online-Unternehmen, konservative Inhalte zu unterdrücken und linksliberale Positionen hervorzuheben. Erst kürzlich hatte Trump Konzernen wie Google, Twitter und Facebook Zensur vorgeworfen und sie vor möglichen rechtlichen Konsequenzen gewarnt. So beschuldigte er Google, bei Suchanfragen zu seinem Namen nur Inhalte anzuzeigen, in denen er nachteilig dargestellt werde.