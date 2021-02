Verbraucherschützer rufen die Bundesregierung auf, Kinder stärker vor Werbung für ungesunde Lebensmittel durch Influencer auf Sozialen Medien wie YouTube, Tiktok oder Instagram zu schützen.

Die Organisation Foodwatch veröffentlichte dazu einen Bericht mit dem Titel "Junkfluencer". Darin wird beklagt, dass Großkonzerne junge Menschen engagierten, die auf den Plattformen große Reichweiten erzielten, um für stark zucker- und fetthaltige Produkte zu werben. Ähnlich äußerte sich der Verbraucherzentrale Bundesverband. Die bisherigen Selbstverpflichtungen böten zahlreiche Schlupflöcher.



Bundesernährungsministerin Klöckner räumte ein, dass weitergehende Beschränkungen notwendig seien. Auf Social-Media-Plattformen müsse das Thema stärker in den Blick genommen werden, betonte die CDU-Politikerin.



Der Lebensmittelverband Deutschland wies in einer Stellungnahme darauf hin, dass es in Deutschland bereits Regeln zum Schutz von Kindern vor Werbung in Medien gebe. Soziale Medien unterlägen zusätzlichen Beschränkungen, auch durch die Plattformen selbst. Den Bericht von Foodwatch kritisierte der Verband als "reißerisch" und "methodisch unausgewogen". Ein Großteil der Beiträge von Influencern entstehe ohne Zutun der Unternehmen.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.