Rechtsextremismus

Razzia gegen Reichsbürger. Söder warnt vor Bedrohung der Demokratie durch die Reichsbürger-Szene. (pa/dpa/Uli Deck)

Seit dieser Woche sei klar, dass es Riesengefahren für unser Land gebe, für die Demokratie und vor allen Dingen für Leib und Leben, sagte Söder in München. Er fügte hinzu, die AfD sei mit dieser Szene eng verwoben. Sie entwickele sich zunehmend zu einem Sammelbecken auch solcher rechtsextremer Kräfte und ziehe sie geradezu an.

Die Bundesanwaltschaft hatte am Mittwoch bei Polizei-Einsätzen in elf Bundesländern sowie in Italien und Österreich 25 Personen festnehmen lassen.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.