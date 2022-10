Markus Söder, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern (picture alliance/dpa/Sven Hoppe)

Das Bürgergeld gehe einfach in die falsche Richtung, sagte er im ZDF. Der bayerische Ministerpräsident erwartet nach eigenen Worten soziale Verwerfungen bei Menschen in unteren Einkommensgruppen. Es sei absolut ungerecht, dass zum Beispiel Kassierer, Busfahrer, Polizisten oder Friseure am Ende weniger Geld zur Verfügung hätten, wenn sie arbeiteten, als wenn sie dies nicht täten. Auch das vorgesehene Schonvermögen hält Söder in der geplanten Höhe für ungerecht. SPD-Generalsekretär Kühnert wies die Kritik zurück. Seine Partei halte es für ungerecht, dass Menschen, die immer viel gearbeitet hätten und durch äußere Umstände ins Strudeln geraten seien, alle Substanz aufbrauchen sollten, sagte er im Deutschlandfunk.

Die Union droht mit einer Blockade des Gesetzes im Bundesrat. Das Bürgergeld soll zum ersten Januar eingeführt werden und die bisherige Grundsicherung Hartz Vier ablösen. Die Regelsätze sollen um rund 50 Euro pro Monat steigen.

