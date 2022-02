Markus Söder, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern (dpa/Sven Hoppe)

Er verstehe, dass man skeptisch sei, sagte der bayerische Ministerpräsident bei der Klausur der CSU-Landesgruppe in Berlin. Er hätte es sich aber gut vorstellen können, dass Außenministerin Baerbock ihre kritische Haltung auch in Gesprächen in Peking zum Ausdruck bringe. Fernbleiben allein sei noch keine Lösung. Söder fügte hinzu, auch als Rückendeckung für die deutschen Sportlerinnen und Sportler wäre ein Vertreter der Bundesregierung gut gewesen.

Die Olympischen Winterspiele werden am Freitag offiziell eröffnet. Bereits heute haben die ersten Wettkämpfe begonnen und zwar im Curling.

