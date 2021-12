Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern und CSU-Vorsitzender. (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)

Der "Welt am Sonntag" sagte der CSU-Chef, viele Menschen würden ihre Voruteile verlieren und feststellen, dass es gar nicht so schlimm sei, sich impfen zu lassen. Vielmehr würden sie erkennen, dass eine Impfung schütze und Freiheit gebe. darüber hinaus könne eine Impfpflicht einigen helfen, "ihr Gesicht zu wahren". Eine einheitliche Pflicht, die für alle gelte, schweiße auch zusammen. Das Wichtigste sei nur, dass das Thema nicht zerredet werde. Söder führte aus, das Land sei derzeit in vielerlei Hinsicht gespalten. In der ersten Corona-Welle habe es "kein politisches Hickhack" gegeben, sondern ein Bewusstsein aller Parteien für das Gemeinwohl. Es habe auch eine einheitlichere mediale Beurteilung gegeben, die die Bevölkerung zum Mitmachen animiert habe. Heute dagegen gebe es eine extreme politische Instrumentalisierung des Themas Corona. Das hätten alle in der Dimension so nicht gesehen, betonte der bayerische Ministerpräsident und fügte hinzu, auch er selbst habe die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, anfangs überschätzt und den Glauben an Verschwörungstheorien unterschätzt.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.