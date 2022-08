Das Atomkraftwerk Isar 2 (picture alliance/dpa/Armin Weigel)

Kein Mensch verstehe, warum die Grünen diesen Schritt seit Monaten blockierten, sagte der bayerische Ministerpräsident im ZDF. Die Meiler Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland lieferten Strom für mehrere Millionen Haushalte und könnten somit einen wichtigen Beitrag für Preissenkungen beim Strom leisten. Politik müsse ganz praktisch nach der Not im Land entschieden werden und nicht nach idealistischen Vorstellungen, meinte Söder.

Der Co-Vorsitzende der Grünen, Nouripour, bekräftigte seine Skepsis bezüglich eines AKW-Streckbetriebs. Vor allem in Bayern gebe es Probleme mit der Stromversorgung, sagte Nouripour im ARD-Fernsehen. Er sehe jedoch aktuell nicht, dass man deswegen die verbliebenen Meiler länger am Netz lassen sollte. Er wolle zunächst aber das Ergebnis des Stresstests zur Energieversorgung abwarten, welches in den kommenden Tagen erscheinen solle. Diskussionen über eine lanfgristige Streckung von Atomstrom nannte Nouripour "Kokolores und fern jeder Realität". Die drei noch laufenden Kernkraftwerke in Deutschland sollen Ende des Jahres vom Netz gehen.

