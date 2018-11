Der designierte CSU-Vorsitzende Söder will das Erscheinungsbild der Partei grundsätzlich ändern.

Er wolle die CSU zu einem Stabilisierungsfaktor in der Bundespolitik machen, eine euphorische Europapolitik betreiben und mit der Schwesterpartei CDU eng kooperieren, sagte Söder vor Journalisten in München. Dies sei keineswegs eine radikale Abkehr vom bisherigen Kurs von CSU-Chef Seehofer. Der unionsinterne Streit der vergangenen Monate habe das Regierungsbündnis aber unnötig in Gefahr gebracht. Söder hatte gestern offiziell seine Kandidatur für den CSU-Vorsitz angemeldet. Die Wahl ist für den 19. Januar vorgesehen.