"Wölfe sind kurz vor der Rudelbildung, was die Gesamtgefährdung erhöht." (Unsplash / Michael Larosa)

In einigen Regionen sei die Population der Tiere schon groß, sagte der CSU-Chef nach einer Kabinettssitzung in München. Wölfe seien kurz vor der Rudelbildung, was die Gesamtgefährdung erhöhe. Dagegen sei die traditionelle Almwirtschaft durch die wachsende Zahl der Tiere in Gefahr. Zudem sei der Schutz des Menschen immer an erster Stelle zu sehen. Söder kündigte an, den Abschuss von Wölfen zum Monatsende so weit wie möglich zu erleichtern. Die Regelung müsse noch vor Beginn der Weidesaison am 1. Mai in trockenen Tüchern sein, forderte er.

Wölfe sind sowohl durch deutsches als auch durch europäisches Recht streng geschützt. Vor kurzem hatte bereits das österreichische Bundesland Tirol deutliche Erleichterungen für den Abschuss von Wölfen erlassen.

