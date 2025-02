Kernenergie

Söder (CSU) will Comeback der Atomkraftwerken forcieren und die Fusionsforschung voranbringen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält eine Reaktivierung der letzten drei abgeschalteten Atomkraftwerke in Deutschland weiterhin für möglich. In diesem und im kommenden Jahr sei es noch machbar, sagte er nach einer Sitzung seines Kabinetts in München.