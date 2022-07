Steigende Preise

Söder für verlängerten Tankrabatt und 365-Euro-Jahresticket

Der bayerische Ministerpräsident Söder hat mehrere Maßnahmen vorgeschlagen, um die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu entlasten. Der CSU-Vorsitzende sprach sich in der "Bild am Sonntag" unter anderem für ein Jahresticket für den öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland zum Preis von 365 Euro aus.

17.07.2022