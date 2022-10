Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern (dpa/Sven Hoppe)

Der CSU-Vorsitzende sagte der "Bild am Sonntag", er sei da derzeit zurückhaltend. Jeder könne sich schützen, indem er freiwillig eine Maske aufziehe und sich impfen lasse. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte am Freitag an die Bundesländer appelliert, angesichts steigender Infektionszahlen wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen anzuordnen. Er sagte, die Intensivstationen in den Krankenhäusern seien wieder stark belegt. Auch die Zahl der Todesfälle nehme zu.

Eine bundesweite Maskenpflicht gibt es nur noch in Fernzügen und -bussen, Kliniken, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen.

