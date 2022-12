Immobilien

CSU-Ministerpräsident Markus Söder. (Archivbild) (IMAGO / Sven Simon / IMAGO / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Das teilte der CSU-Chef nach einer Sitzung des Parteivorstands in München mit. Zugleich betonte er, er hoffe weiter auf eine politische Einigung. Bei einer Umsetzung des von der Ampel-Koalition beschlossenen Gesetzesentwurfs bestehe am Ende sogar die Gefahr eines Ausverkaufs und eines Verlusts von Heimat, führte Söder aus. Im Süden Bayerns könnten es sich wegen der sehr hohen Grundstückspreise viele Familien gar nicht leisten, vererbte Häuser in der Familie zu halten.

