Der CSU-Vorsitzende Söder sieht die Unionsparteien angesichts der Umfragewerte für die Bundestagswahl in einer sehr ernsten Situation.

Söder sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Umfragen dokumentierten einen Trend. Und der sei in den letzten Wochen nach unten gegangen. Für seine Partei sei die Fünf-Prozent-Hürde angesichts der erwarteten Direktmandate kein Thema, meinte der bayerische Ministerpräsident. Söder bekräftigte die Warnung vor einer Linkskoalition nach der Wahl und betonte, dass die Steuern nicht erhöht, sondern der Mittelstand entlastet werden müsste. Als weiteren wichtigen Punkt nannte er unter anderem eine klare Stärkung von innerer und äußerer Sicherheit. Beim Thema Klimaschutz mahnte der CSU-Chef, dass dabei die Schaffung von Wohlstand nicht vernachlässigt werden dürfe.



Indes will die CSU im Endspurt des Wahlkampfs mit einer Zuspitzung zur Schicksalsentscheidung ihre konservativen Stammwähler mobilisieren und so das Umfragetief hinter sich lassen. Das geht aus einem Leitantrag des Vorstands hervor, über den die Deutsche Presse-Agentur berichtete.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.