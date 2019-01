Der bayerische Ministerpräsident Söder fordert einen anderen Umgang mit der Partei AfD.

Man dürfe sie nicht kopieren, sondern man müsse sie stellen, sagte der designierte CSU-Vorsitzende im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Die AfD befinde sich auf dem Weg nach "weit rechts außen". Man müsse sich klarmachen, dass Leute, die sich mit rechtsextremen Inhalten beschäftigten, nicht die Ausnahme, sondern "viel tiefer verwurzelt" in dieser AfD seien.



Zugleich beklagte der CSU-Politiker eine Veränderung in der Diskussionskultur. Man entferne sich von einem gemeinsamen Konsens, was Fakten betreffe. Dies sei aber kein deutsches, sondern ein internationales Problem, konstatierte Söder. Als Beispiel nannte er den Klimawandel. Manche glaubten, der Klimawandel sei ein Ergebnis einer groß angelegten Verschwörungstheorie. Das Ignorieren von Fakten führe irgendwann zu noch mehr Spaltungen, noch mehr Abgrenzungen.