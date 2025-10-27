Bayerns Ministerpräsident Söder jubelt zusammen mit Sportlern, Politikern und Funktionären über das "Ja" der Münchner zu einer Olympia-Bewerbung. (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Das sei ein Riesensignal für den Sport, aber auch für Lebensfreude und Begeisterung. Der Chef des Bayerischen Landes-Sportverbandes, Ammon, sprach von einem Traumergebnis.

Ob es tatsächlich zu zweiten Olympischen Spielen in München nach 1972 kommt, bleibt offen. Neben München sind auch Berlin, Hamburg und die Region Rhein-Ruhr im Gespräch. Söder sagte, München sei mit weitem Abstand vorne unter allen anderen deutschen Bewerbern. Die Gegner üben Kritik an den Kosten sowie den Themen Nachhaltigkeit und Transparenz.

Insgesamt stimmten mehr als 460.000 der insgesamt 1,1 Millionen Wahlberechtigten bei dem Bürgerentscheid ab. Mehr als 66 Prozent sprachen sich für die Olympia-Bewerbung aus.

Der Deutsche Olympische Sportbund will im Herbst 2026 entscheiden, welche Region sich offiziell beim Internationalen Olympischen Komitee bewerben kann.

