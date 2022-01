Markus Söder, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern. (dpa/Sven Hoppe)

Um erfolgreich zu sein, brauche die Union jetzt Zukunftsideen, Zusammenhalt und Zuversicht, sagte Söder in einem Grußwort an die Delegierten des digitalen Parteitags, auf dem Merz mit fast 95 Prozent der Stimmen gewählt wurde. Das Ergebnis muss allerdings noch per Briefwahl bestätigt werden. Söder sprach von einem starken Vertrauensbeweis. Merz betonte, die Union richte jetzt den Blick nach vorn. Sie tue dies mit größtmöglicher Gemeinsamkeit und Geschlossenheit.

Der SPD-Vorsitzende Klingbeil nannte das Wahlergebnis für Merz beeindruckend, fügte aber hinzu, die neue CDU-Spitze müsse nun sehen, wie sie "den eigenen Laden zusammenhalte".

