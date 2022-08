Atomstromdebatte

CDU-Chef Merz und der CSU-Vorsitzende Söder besuchen das Atomkraftwerk Isar 2. (picture alliance/dpa/Armin Weigel)

Nach der geltenden Gesetzeslage würde die Betriebsgenehmigung des Meilers in der Nähe von Landshut zum Jahresende ebenso erlöschen wie die der beiden anderen noch verbliebenen Reaktoren "Emsland" in Niedersachsen und "Neckarwestheim 2" in Baden-Württemberg. Angesichts einer drohenden Energiekrise in Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine fordert die Union eine Laufzeitverlängerung. Die Bundesregierung hat sich noch nicht positioniert. Die FDP ist für eine Verlängerung, Teile der Grünen können sich zumindest einen sogenannten Streckbetrieb vorstellen. Dabei sollen aktuell im Betrieb befindliche Brennstäbe bis nächsten Sommer genutzt werden.

