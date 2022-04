Erneuerbare Energien

Windräder in Schwanfeld in Bayern. (Frank Bienewald / LightRocket / Getty Images)

Söder sagte der Funke-Mediengruppe, natürlich habe der Bund die Möglichkeit, die Abstandsregeln einseitig zu kippen. Doch dann werde sich jede existierende Bürgerinitiative in Bayern mit Habecks Grünen auseinandersetzen. Schon jetzt kämen 60 Prozent aller Klagen gegen Windräder von Naturschutzverbänden. Man müsse den Windkraftausbau mit den Bürgern machen und nicht gegen sie, argumentierte der CSU-Politiker.

In Bayern müssen Windräder mindestens zehnmal so weit von bewohnten Häusern entfernt sein wie sie hoch sind. Söder kündigte aber eine Reform der Abstandsregeln an. Diese habe zum Ziel, mehr als 500 neue Windräder für Bayern zu erreichen. So lasse sich auch die Vorgabe der Ampelkoalition einhalten, zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft bereitzustellen.

