Atomausstieg

Söder will bayerische AKW weiter betreiben - Grüne sprechen von "Wahlkampfmanöver"

Bayerns Ministerpräsident Söder will nach dem gestern vollzogenen Atomausstieg die AKW in seinem Land in eigener Verantwortung weiterbetreiben. Dazu müsse das Atomgesetz entsprechend geändert werden. Die Grünen wiesen den Vorstoß des CSU-Chefs als ein "durchsichtiges Wahlkampfmanöver" zurück.

16.04.2023