Da die Sieben-Tage-Inzidenz in der Omikron-Welle auch wegen mangelnder Testmöglichkeiten ihre "vorwarnende Wirkung" verliere, brauche es ein neues Bewertungssystem, sagte der CSU-Vorsitzende der Zeitung "Welt am Sonntag". Dieses solle sich etwa an der Belegung der Klinikbetten orientieren. Söder sprach in diesem Zusammenhang von einer "Krankenhaus-Ampel". Die frühere Bundeskanzlerin Merkel hatte noch im November angekündigt, dass künftig die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz als Maßstab für Corona-Regeln gelten solle. Sie wurde vom Robert Koch-Institut zuletzt mit 4,72 angegeben. Der Wert nennt die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

