Markus Söder, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern (picture alliance/dpa/Sven Hoppe)

So würde es einen kompletten Schutzschirm für das Land geben, sagte Bayerns Ministerpräsident der "Bild am Sonntag". Es reiche nicht, nur Deutschlands Partner zu schützen. Die Bundesregierung hatte vor wenigen Tagen ein erstes Luftabwehrsystem vom Typ Iris-T SLM an die Ukraine geliefert. Drei weitere sollen im kommenden Jahr folgen. Es kann zur Abwehr anfliegender Raketen in einer Höhe bis zu 20 Kilometern und in einer Entfernung von bis 40 Kilometern eingesetzt werden. Nach den Worten von Bundeskanzler Scholz kann das System "eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen" schützen.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.