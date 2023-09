Flugblatt-Affäre um Aiwanger

Söder am 29. August nach einem Sonder-Koalitionsausschuss in Bayern (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Söder muss entscheiden, ob er in seinem Kabinett an dem "Freie Wähler"-Chef festhalten will. Aiwanger selbst sieht keinen Grund für einen Rücktritt oder seine Entlassung. Er gehe davon aus, dass mit seinen Antworten auf einen Söder vorgelegten Fragenkatalog alle Gründe dafür ausgeräumt seien, sagte der "Freie Wähler"-Chef der "Bild am Sonntag". Im Oktober sind Landtagswahlen in Bayern.

Das Flugblatt stammt aus Aiwangers Schulzeit in den 80er Jahren. In der "Süddeutschen Zeitung" war der Verdacht geäußert worden, er habe es geschrieben. Aiwanger dementiert das. Sein Bruder gab sich inzwischen als Verfasser zu erkennen. Aiwanger räumte ein, Exemplare des Flugblatts in seiner Schultasche gehabt zu haben. Er bat um Entschuldigung für damalige Fehler. Im Raum stehen weitere Vorwürfe wegen Verharmlosung der NS-Diktatur.

