Markus Söder, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Ministerpräsident Söder sagte am Abend in München, wenn es jetzt eine Blockade gäbe, würde dies dem Ernst der Lage nicht gerecht. Das Gesetz sei der aktuellen Lage nicht angemessen, meinte Söder. Es sei aber besser als nichts, und auch viel besser als der erste Entwurf. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will auch Schleswig-Holstein das Gesetz mittragen. Unter Berufung auf die von CDU, Grünen und FDP getragene Regierung hieß es, das Instrumentarium für die Länder im Kampf gegen das Virus reiche aus. Andere unionsregierte Länder hatten mit Ablehnung im Bundesrat gedroht. Im Bundestag votierten die Unionsparteien heute gegen die Vorlage.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.