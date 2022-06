72. Sudetendeutscher Tag

Klaus Werner Johannis, Präsident von Rumänien (M), steht nach der Verleihung vom Europäischen Karlspreis beim.72. Sudetendeutschen Tag zwischen Eva Döhla (SPD, l-r), Oberbürgermeisterin der Stadt Hof, Steffen Hörtler, Landesobmann der Sudetendeutsche Landsmannschaft Landesgruppe Bayern, und Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, die für ihn applaudieren. (Matthias Balk/dpa)

In seiner Festrede sagte er auf dem 72. Sudetendeutschen Tag in Hof, sie bringe Erinnerung und Zukunft in Einklang und sei ein "Statement für ein geeintes Europa". Die Veranstaltung würdigte der CSU-Chef als "Vergewisserung von Tradition und Heimat, Bekenntnis für Frieden und Freiheit sowie Botschaft für Solidarität mit der Ukraine." Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hatte zum Auftakt ihres Treffens den ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit dem Europäischen Karlspreis ausgezeichnet. Ein weiterer Karlspreis ging an den rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis - er erhielt den Preis für das Jahr 2020, damals fiel die Verleihung wegen der Corona-Pandemie aus.

Man wolle Selenkyjs Tapferkeit würdigen, sagte der Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Posselt. Selenskyj sei nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht geflohen, sondern kämpfe mit dafür, sein Land in eine europäische Zukunft zu führen. Ideen, die Ukraine zu teilen und somit einen Waffenstillstand herbeizuführen, erteilte der frühere Europa-Abgeordnete Posselt eine Absage: Das sei eine blanke und gefährliche Illusion.

Nach dem Zweiten Weltkrieg aus der damaligen Tschechoslowakei vertrieben

Iohannis sprach sich in Hof für eine starke Europäische Union aus. Man erlebe entscheidende Zeiten für das Schicksal der EU. Nur eine starke EU könne einen Beitrag leisten, die aktuellen Probleme zu lösen. Rumänien bekenne sich eineinhalb Jahrzehnte nach dem Beitritt voll und ganz zur EU als politisches, soziales und wirtschaftliches Projekt. Der 72. Sudetendeutsche Tag geht heute zu Ende.

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren rund drei Millionen Sudetendeutsche enteignet und aus der damaligen Tschechoslowakei vertrieben worden. Ihre Kultur pflegten sie in der Landsmannschaft weiter. Der diesjährige Tagungsort Hof ist für die Flüchtlingsbewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg ein symbolträchtiger Ort: Aufgrund seiner Nähe zum heutigen Tschechien und der ehemaligen DDR kamen zahlreiche Flüchtlinge und Heimatvertriebene hier an. Mehr als zwei Millionen Menschen wurden bis Anfang der 1950er Jahre durch Hof geschleust, wie es bei der Stadt heißt. Im Stadtteil Moschendorf befand sich das größte bayerische Flüchtlingslager.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.