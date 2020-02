CSU-Chef Söder kann nach eigenen Angaben mit jedem Bewerber um den Vorsitz der Schwesterpartei CDU zusammenarbeiten.

Mit den Kandidaten Merz, Laschet und Röttgen seien drei überzeugende Persönlichkeiten im Rennen, die er alle sehr gut kenne, sagte der bayerische Ministerpräsident der "Passauer Neuen Presse". Aus dem Verfahren selbst wolle er sich heraushalten, das müsse die CDU selbst entscheiden. Zu der parallel diskutierten Personalie bekräftigte Söder, ohne seine CSU könne niemand Kanzlerkandidat werden. Er selbst stehe jedoch nicht zur Verfügung. Die CDU will Ende April auf einem Sonderparteitag über die Nachfolge von Parteichefin Kramp-Karrenbauer entscheiden. Nach Ex-Umweltminister Röttgen gaben heute auch der frühere Unionsfraktionschef Merz und NRW-Ministerpräsident Laschet ihre Bewerbungen bekannt. Letzterer wird von Gesundheitsminister Spahn unterstützt, der einer von Laschets Stellvertretern werden will.



Merz erklärte, die CDU stehe vor einer Richtungsentscheidung und habe die Alternative zwischen Aufbruch mit ihm oder Kontinuität mit Laschet. Das Fundament der Partei müsse breiter werden, um Konservative und Liberale wieder einzubinden. Laschet betonte, Deutschland müsse ein liberales, weltoffenes Land bleiben. Es sei wichtig, vor allem die Wähler der Mitte an die Union zu binden.