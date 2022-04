Corona-Isolationsregel

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern (dpa/Sven Hoppe)

CSU-Chef Söder forderte eine Sonderkonferenz in der Frage. Die Gesundheistminister seien auf 180, sagte er. So könne man in einer so sensiblen Angelegenheit nicht regieren. Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP sei keine Ampel mehr, sondern eine Lichtorgel, kritisierte Söder. Ähnlich hatte sich die CDU-Führung geäußert. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, sagte indes, es sei gut, dass der Bundesgesundheitsminister seinen Fehler eingesehen habe. Vor allem Menschen mit geschwächtem Immunsystem würden gefährdet, wenn Infizierte sich nicht mehr isolieren müssten.

Lauterbach selbst schrieb auf Twitter, die Aufhebung der Isolationspflicht hätte zwar die Gesundheitsämter entlastet - zugleich würde in der Pandemie aber ein falsches und schädliches Signal gesendet.

