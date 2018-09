Der bayerische Ministerpräsident Söder hat die Diskussion um die Beförderung des Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen zum Innenstaatssekretär für beendet erklärt.

Die ganze Debatte sei kein Zeichen für Stärke und Stabilität gewesen, sagte der CSU-Politiker im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Gott sei Dank sei nun eine schnelle Entscheidung getroffen worden. Aber jetzt müsse auch mal Ruhe sein. Es ergebe keinen Sinn, über diese eine Personalie zu reden. Es gebe Wichtigeres. Bundesinnenminister Seehofer habe die Entscheidung in seiner Verantwortung getroffen, betonte Söder. Er selbst habe davon keine Kenntnis gehabt.



Söder fuhr fort, es sei schon beeindruckend, dass eine Debatte um einen Beamten in einer nachgeordneten Behörde in Deutschland eine solche Dimension annehmen könne. Alle Beteiligten - auch die SPD - müssten sich die Frage stellen, ob dies klug und notwendig gewesen sei. Auch der CDU-Politiker Wanderwitz sagte im Dlf, hier werde eine Personalie "zu hoch gehängt".



Die Querelen um den Verfassungsschutzpräsidenten hatten die Koalition aus Union und SPD einige Tage lang erheblich belastet. Auch nach der Entscheidung, dass Maaßen nun Staatssekretär im Innenministerium werden soll, gab und gibt es weiter Kritik in der SPD. Es gab auch Forderungen, dass die sozialdemokratischen Kabinettsmitglieder gegen die Ernennung Maaßens zum Innenstaatssekretär stimmen sollten.



Der SPD-Politiker Lauterbach verteidigte in diesem Zusammenhang die Parteivorsitzende Nahles. Er sagte im Deutschlandfunk, sie habe es sich nicht leicht gemacht, die Beförderung Maaßens mitzutragen. Vielmehr habe Nahles sich entschieden, dass man die Koalition daran nicht zerbrechen lassen wolle.



