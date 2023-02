Das Logo des russischen privaten Sicherheits- und Militärunternehmens Wagner. (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / Siegra Asmoel)

Prigoschin schrieb per Telegram, Schoigu habe den Wagner-Kämpfern in der Ukraine Munition vorenthalten und die Einheiten so zerstören wollen. Dies komme Hochverrat gleich. Details nannte er nicht.

Nach Informationen der britischen und der US-amerikanischen Geheimdienste ist die Zahl der Gefallenen unter den Wagner-Söldnern in der Ukraine außerordentlich hoch und soll 30.000 betragen. Prigoschin hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach eine mangelnde Unterstützung durch die russische Armee beklagt.

