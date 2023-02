Das Logo des russischen privaten Sicherheits- und Militärunternehmens Wagner. (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / Siegra Asmoel)

Prigoschin schrieb per Telegram, Schoigu und der russische Generalstab weigerten sich, die Wagner-Kämpfer in der Ukraine mit der nötigen Ausrüstung und Munition zu versorgen. Es gebe hier eine Totalopposition gegen die Wagner-Gruppe, die Hochverrat gleichkomme. Prigoschin hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach eine mangelnde Unterstützung durch die russische Armee beklagt.

Nach Informationen der britischen und der US-amerikanischen Geheimdienste sind in der Ukraine bislang etwa 30.000 Wagner-Söldner getötet worden. Vor allem im Kampf um die Stadt Bachmut soll die Zahl der Gefallenen außerordentlich hoch sein. Viele der Kämpfer wurden aus russischen Gefängnissen rekrutiert.

