"Sofagate" in der Türkei

Drei Wochen nach dem diplomatischen Eklat bei ihrem Türkeibesuch hat EU-Kommissionschefin von der Leyen schwere Vorwürfe erhoben und mit Nachdruck die Gleichstellung von Frauen gefordert.

Nur weil sie eine Frau sei, sei sie nicht ihrem Amt gemäß behandelt worden, sagte von der Leyen im Europaparlament. "Ich fühlte mich verletzt und allein gelassen, als Frau und als Europäerin." Der Vorfall in der Türkei zeige, wie weit der Weg noch sei, bis Frauen als Gleiche behandelt würden. Sie selbst sei privilegiert, weil sie sich wehren könne. Millionen Frauen, die täglich verletzt würden, könnten dies jedoch nicht. Tausende viel schlimmere Zwischenfälle würden nie bekannt.



Bei dem Besuch Anfang April hatte nur EU-Ratspräsident Michel auf einem Sessel neben dem türkischen Präsidenten Erdogan Platz nehmen dürfen - und das auch getan. Von der Leyen musste hingegen abseits auf einem Sofa sitzen. Der Vorfall wurde als "Sofagate" bekannt.



Michel erklärte, er habe öffentlich sein Bedauern ausgedrückt und mit von der Leyen vereinbart, dass sich so etwas nie wiederholen dürfe. Er höre auch die Kritik, dass er in der Situation bei Erdogan anders hätte reagieren müssen. Doch habe er nicht monatelange Arbeit zur Vorbereitung des Besuchs zunichte machen wollen. Er bekundete seine unerschütterliche Unterstützung für die Gleichberechtigung der Frau.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.